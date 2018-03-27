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Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за снегопада
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Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области со ссылкой на министра Игоря Трескова.
«Все дорожные службы Московской области, в оперативном управлении которых находится региональная сеть автодорог, переведены на усиленный режим работы из-за снегопада. В настоящее время на уборку дорог от снега и обработке противогололедными материалами вышло порядка 700 единиц специализированной дорожной техники. Для работ по зимнему содержанию региональных трасс подготовлено более 1,6 тыс. единиц дорожной техники, и при необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.
В пресс-службе уточнили, что по прогнозу синоптиков снегопад закончится к 15:00. Как подчеркивается, в приоритетном порядке расчищаются дороги первой и второй категории с наиболее высокой интенсивностью движения, а также маршруты следования общественного транспорта. Мониторинг дорожной ситуации осуществляется в круглосуточном режиме.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении.
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