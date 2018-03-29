Стремится к плюсу. Потепление в Москву придет с четверга

Небольшое потепление ожидается в столице 29 марта. Столбики термометров днем перейдут за нулевую отметку, но всего на один градус.

В четверг в городе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, а вот гололедица на некоторых участках улиц сохранится.

Ветер будет дуть умеренный со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке немного выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.

Новая волна потепления может стать периодом окончательного прощания города с зимой. Согласно прогнозам синоптиков, уже с начала новой рабочей недели воздух в столице может прогреться до плюс 11 градусов. Специалисты отметили, что в апреле погода может быть переменчивой.

Пока самым теплым днем с начала весны стало 26 марта. Средняя суточная температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ составила плюс 3,8 градуса. Этот показатель соответствует 10 апреля.