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Стремится к плюсу. Потепление в Москву придет с четверга
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Стремится к плюсу. Потепление в Москву придет с четверга 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Небольшое потепление ожидается в столице 29 марта. Столбики термометров днем перейдут за нулевую отметку, но всего на один градус.
В четверг в городе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, а вот гололедица на некоторых участках улиц сохранится.
Ветер будет дуть умеренный со скоростью до семи метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке немного выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.
Новая волна потепления может стать периодом окончательного прощания города с зимой. Согласно прогнозам синоптиков, уже с начала новой рабочей недели воздух в столице может прогреться до плюс 11 градусов. Специалисты отметили, что в апреле погода может быть переменчивой.
Пока самым теплым днем с начала весны стало 26 марта. Средняя суточная температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ составила плюс 3,8 градуса. Этот показатель соответствует 10 апреля.
Снег в Москве, по прогнозам, начнет активно таять со 2 апреля. В этот период температура ночью станет плюсовой.
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 Ещё 12 источников 
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