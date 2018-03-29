До плюс 7 градусов прогреется воздух в Москве на выходных

Температура воздуха в Москве приблизится к климатической норме и поднимется до 7 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Весна постепенно начинает утверждаться в своих правах на московской земле. Уже в ближайшие дни температура будет повышаться и в воскресенье ее среднесуточное значение достигнет нормы. В ближайшие дни погоду будет определять окраина антициклона, центр которого медленно перемещается в западно-восточном направлении по южным районам европейской территории», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ночь на пятницу осадков не ожидается. Ночные морозы сохранятся: в Москве от минус 7 до минус 9, по области местами до минус 12. Днем с южными ветрами начнет поступать теплый воздух, и температура повысится в Москве до 0, плюс 2 градусов, по области будет близка к нулю, от 2 тепла до 3 мороза. Теплый атмосферный фронт с запада в вечерние часы принесет небольшие осадки преимущественно в виде снега.

В субботу влияние атмосферного фронта сохранится, ночью при облачной погоде временами пройдут осадки в основном в виде снега и морозы ослабеют. Под утро в столице — минус 3-5 градусов, по области местами до минус 8 градусов. Днем влияние атмосферного фронта ослабеет, в облаках начнут появляться просветы, а небольшие осадки будут в смешанной фазе (снег переходящий в дождь). Температура повысится до 0-плюс 5 градусов.