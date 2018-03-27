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Более 1,2 млн человек воспользовались Большой Кольцевой линией метро за месяц
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Более 1,2 млн человек воспользовались Большой Кольцевой линией метро за месяц 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Более 1,2 млн пассажиров воспользовались новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, которые были открыты в конце февраля, сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"Только за прошлую неделю среднесуточный пассажиропоток в будний день на этой линии составил порядка 52,6 тыс. человек в сутки, что на 20% больше, чем в первую неделю работы. Всего за месяц станциями БКЛ воспользовались более 1,2 млн пассажиров", — сказал он.
По его словам, чаще всего пассажиры пользовались станцией «Деловой центр» — более 385 тыс. человек. За месяц работы станции пассажиропоток в будний день увеличился почти в два раза — с 10,9 тыс. пассажиров до 20 тыс. в сутки.
Второй по популярности станцией БКЛ стала «ЦСКА» — за месяц ей воспользовались более 315 тыс. пассажиров.
Пассажирское движение на участке Большой кольцевой линии метро «Петровский парк» — «Деловой центр» было открыто 26 февраля. Для пассажиров заработали станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». С открытием БКЛ транспорт стал доступнее для жителей пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево— Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, в которых проживают больше 480 тыс. человек.
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