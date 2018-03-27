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Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада
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Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пробки в 7 баллов наблюдаются на дорогах Москвы утром во вторник из-за обрушившегося на город снегопада, следует из данных сервиса Яндекс. Пробки.
Согласно информации столичного департамента транспорта, пробка на несколько километров наблюдается на Варшавском шоссе в сторону центра из-за ДТП с участием легкового автомобиля, троллейбуса и машины скорой. Движение в центр осуществляется по 3 полосам, сообщается в официальном Twitter-канале «Московский транспорт».
Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе в обоих направлениях, на северо-западе — по внутренней стороне.
Движение по МКАД затруднено на юге и западе по внутренней, на северо-западе — по внешней стороне.
В районе пересечения Варшавского шоссе и Чонгарского бульвара также из-за ДТП образовалась длинная пробка. «Скорая столкнулась с легковушкой, перевернулась и задела наш троллейбус — в городском транспорте пострадавших нет. Сейчас тут пробка — лучше объезжать», — уточняется в сообщении.
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