Москва встала в семибалльных пробках из-за снегопада

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Пробки в 7 баллов наблюдаются на дорогах Москвы утром во вторник из-за обрушившегося на город снегопада, следует из данных сервиса Яндекс. Пробки.

Согласно информации столичного департамента транспорта, пробка на несколько километров наблюдается на Варшавском шоссе в сторону центра из-за ДТП с участием легкового автомобиля, троллейбуса и машины скорой. Движение в центр осуществляется по 3 полосам, сообщается в официальном Twitter-канале «Московский транспорт».

Садовое кольцо загружено по внешней стороне от Каланчевской до Краснопролетарской улицы, ТТК загружено на западе в обоих направлениях, на северо-западе — по внутренней стороне.

Движение по МКАД затруднено на юге и западе по внутренней, на северо-западе — по внешней стороне.

В районе пересечения Варшавского шоссе и Чонгарского бульвара также из-за ДТП образовалась длинная пробка. «Скорая столкнулась с легковушкой, перевернулась и задела наш троллейбус — в городском транспорте пострадавших нет. Сейчас тут пробка — лучше объезжать», — уточняется в сообщении.