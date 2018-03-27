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Реконструкция развязки МКАД и Бесединского шоссе завершится осенью 2020 г.
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Реконструкция развязки МКАД и Бесединского шоссе завершится осенью 2020 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе планируется завершить осенью 2020 г., сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Мы планируем работы по реконструкции многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе завершить в октябре 2020 г. В конце прошлого года был подписан контракт с генеральной подрядной организацией ООО «Гера». Продолжительность реконструкции не должна превышать 36 месяцев», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Так, проект реконструкции транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 км проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 м. Также проектом предусмотрено строительство направленной эстакады с внешней стороны МКАД протяженностью 294,6 м и эстакады к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 м, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов протяженностью 4,5 км.
Кроме этого, в зоне транспортной развязки предстоит построить надземный пешеходный переход протяженностью 69,8 м для безопасного движения пешеходов от торгового комплекса «Южные ворота» к дер. Беседы.
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