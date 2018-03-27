Москвичам пообещали холодный облачную погоду и холодный ветер 27 марта

Синоптики предупредили метеозависимых жителей столицы и Подмосковья о неустойчивом геомагнитном фоне во вторник, 27 марта.

Как передает ресурс «Метеоновости», во вторник, 27 марта, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и небольшие осадки.

Кроме того, синоптики прогнозируют колебания дневных температур в области от плюс трех до минус двух градусов.

Также, по данным специалистов, москвичей ожидает холодный северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

На такие погодные условия и неустойчивый геомагнитный фон отреагируют метеозависимые жители региона: ухудшение самочувствия ждет москвичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто страдает от недомоганий в суставах и позвоночнике.