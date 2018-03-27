Останкинская башня выключила подсветку в знак траура по погибшим в Кемерове

Белгороде, Подсветку Останкинской телебашни выключили вечером 27 марта на три дня в знак траура по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерове . С 27 по 29 марта также погаснут огни телебашен в Санкт-Петербурге Красноярске и еще в нескольких десятках российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Оренбурге, Как пояснили в пресс-службе, в знак скорби по погибшим в Кемерове во вторник в 20:00 будет выключена подсветка Останкинской башни в Москве . "Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске Якутске и еще 32 регионах России ", — сказано в сообщении РТРС. Уточняется, что до 6:00 четверга, 29 марта, на башнях сохранят включенными только сигнальные огни для ориентации самолетов. Пожар, вспыхнувший в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта унес жизни 64 человек. Среди них — 41 ребенок. Акции памяти по погибшим проходят по всей России. Люди несут цветы, игрушки и свечи. В Москве по распоряжению Сергея Собянина у Манежной площади организовали специальное место, где можно почтить память жертв пожара в Кемерове. 28 марта в России объявилиднем траура.