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Более 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала марта
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Более 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала марта 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
С начала марта в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет более 70% от месячной нормы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Сейчас уже выпало 24 миллиметра. Это примерно 70% от нормы осадков в марте», — сказал Цыганков.
Он добавил, что месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице.
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