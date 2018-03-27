Более 70% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала марта

С начала марта в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет более 70% от месячной нормы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сейчас уже выпало 24 миллиметра. Это примерно 70% от нормы осадков в марте», — сказал Цыганков.

Он добавил, что месячная норма осадков в марте составляет 34 миллиметра.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице.