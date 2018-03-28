Загруженность столичных дорог составляет пять баллов

Так, наибольшие затруднения отмечены на вылетных магистралях при въезде в Москву и прилегающих участках МКАД — Ленинградское шоссе, Волоколамское шоссе, ул. Павшинская, Новорижское шоссе, Минское шоссе, Симферопольское шоссе, М4, Новоегорьевское шоссе, Новорязанское шоссе, Октябрьский проспект, Носовихинское шоссе, 107-й км МКАД, Щелковское шоссе.

В пределах МКАД основные затруднения образовались при движении в центр на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, ул. Профсоюзная, Севастопольском проспекте, проспекте Андропова, шоссе Энтузиастов в районе Северо-Восточной хорды, Ярославском шоссе, Дмитровском шоссе.

На Третьем транспортном кольце заторы в районах Марьина Роща, Савеловском, Пресненском и Даниловском. На Садовом кольце затруднения образовались в Красносельском, Тверском и Дорогомиловском районах.

В центре загружены участки Москворецкой набережной, ул. Пятницкая, улиц в районе Лубянки и Большой Каменный мост.

По прогнозам сервиса, загруженность в пять баллов сохранится как минимум до 14:00