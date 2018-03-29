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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов
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Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на севере и северо-западе; с внутренней стороны — на юге и юго-востоке. По направлению в город есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.
На Третьем транспортном кольце осложнено движение в районе Рижского и Савеловского вокзалов в обоих направлениях.
В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, Крымском мосту и Смоленском бульваре, ул. Житная, ул. Мытная, ул. Садово-Спасская, Никитском бульваре, проспекте Мира, ул. Новослободская, ул. 1-я Тверская-Ямская.
По прогнозам сервиса, загруженность дорог в пять баллов сохранится минимум до 14:00.
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