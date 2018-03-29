Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов

Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на севере и северо-западе; с внутренней стороны — на юге и юго-востоке. По направлению в город есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском , Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

На Третьем транспортном кольце осложнено движение в районе Рижского и Савеловского вокзалов в обоих направлениях.

В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, Крымском мосту и Смоленском бульваре, ул. Житная, ул. Мытная, ул. Садово-Спасская, Никитском бульваре, проспекте Мира, ул. Новослободская, ул. 1-я Тверская-Ямская.

По прогнозам сервиса, загруженность дорог в пять баллов сохранится минимум до 14:00.