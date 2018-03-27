Пробки на столичных дорогах достигли шести баллов

Так, наибольшие затруднения отмечены на вылетных магистралях при въезде в Москву и прилегающих участках МКАД — Ленинградское шоссе, Новорижское шоссе, Симферопольское шоссе, М4, Новоегорьевское шоссе, Новорязанское шоссе, Октябрьский проспект, Ярославское шоссе, Осташковское шоссе.

В пределах МКАД основные затруднения образовались при движении в центр на Ленинградском шоссе, Кутузовском проспекте, проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Варшавском шоссе, Каширском шоссе, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов в районе Северо-Восточной хорды, Дмитровском шоссе.

На Третьем транспортном кольце заторы в районах Москва-Сити, Марьина Роща, Савеловском, Красносельском и Даниловском. На Садовом кольце затруднения образовались в Красносельском, Дорогомиловском и Замоскворецком районах.

В центре загружены участки Москворецкой набережной, ул. Пятницкая, улиц в районе Лубянки и ул. Тверская в районе Манежной площади.

По прогнозам сервиса, к 11:00 загруженность дорог составит пять баллов.