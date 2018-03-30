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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов
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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на МКАД: с внешней стороны — на северо-западе; с внутренней стороны — на западе, юге и востоке. По направлению в город есть затруднения на Ленинградском, Волоколамском, Минском, Боровском, Симферопольском, Каширском, Новоегорьевском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.
На Третьем транспортном кольце осложнено движение в районе Рижского и Савеловского вокзалов в обоих направлениях, в районах Хамовники, Донском, Даниловском с внутренней стороны магистрали.
В центре Москвы движение затруднено на Большом Каменном мосту, Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Котельнической, Дербеневской, Серебрянической набережных, Звенигородском шоссе, ул. Садовая-Самотечная, проспекте Мира, ул. Садовая-Спасская, ул. Большая Якиманка.
По прогнозам сервиса, пятибальная загруженность дорог сохранится минимум до 14:00.
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