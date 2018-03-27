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Несмотря на утренний час пик, очередей на станции метро «Выхино» не наблюдается
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Несмотря на утренний час пик, очередей на станции метро «Выхино» не наблюдается 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
На станции «фиолетовой» ветки метро «Выхино», несмотря на утренний час пик и увеличенный пассажиропоток, не наблюдается очередей и затруднений в движении пассажиров, передает корреспондент РИАМО.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли 24 марта из-за строительства новой Кожуховской линии подземки. Они будут закрыты для пассажиров по 30 марта включительно. В течение недели поезда «фиолетовой» ветки будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно.
В районе закрытых станций временно изменена организация движения для приоритетного проезда городского транспорта. Несмотря на повышенный пассажиропоток на станции метро «Выхино» людских пробок и столпотворения нет. У входа на станцию и на самом перроне дежурят несколько сотрудников службы безопасности метро и полиции, которые следят за порядком и объясняют пассажирам, как пройти до остановок бесплатного автобуса.
Также рядом со входом в метрополитен ходят люди, раздающие листовки с информацией о новом маршруте.
Поезда в сторону центра от станции «Выхино» ходят раз в полторы минуты. Такой короткий временной промежуток не дает собраться на перроне огромной толпе.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 утра.
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