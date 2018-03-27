Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на Варшавском шоссе

На юге столицы произошло ДТП с участием трех автомашин, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

«В районе д. 85 по Варшавскому шоссе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, травмы получил один человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на Варшавском шоссе в сторону центра столицы в районе ДТП ограничено движение, для транспорта открыта одна полоса движения.