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Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на Варшавском шоссе
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Один человек пострадал при столкновении трех автомобилей на Варшавском шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На юге столицы произошло ДТП с участием трех автомашин, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«В районе д. 85 по Варшавскому шоссе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, травмы получил один человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на Варшавском шоссе в сторону центра столицы в районе ДТП ограничено движение, для транспорта открыта одна полоса движения.
Агентство «Москва»: последние новости
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