Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня

В Москве анонсировали новый сезон ярмарок выходного дня

Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы

Результаты отбора фермеров объявят до 23:59 13 апреля. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете.

Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Уточняется, что торговые места предоставляются бесплатно.