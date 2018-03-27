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Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
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В Москве анонсировали новый сезон ярмарок выходного дня 

Мослента 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Результаты отбора фермеров объявят до 23:59 13 апреля. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете.
Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Уточняется, что торговые места предоставляются бесплатно.
Ярмарки появятся во всех столичных округах на 102 площадках. В ассортименте торговых точек продукты питания и сельскохозяйственная продукция, произведенная и выращенная на территории стран — участников Евразийского экономического союза.
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