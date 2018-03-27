Синоптики дали прогноз на весну и лето в Башкирии

Метеорологи изучили вероятные прогнозы по месячной температуре и сделали вывод, что весна и лето в Башкирии не будут аномально холодными.

— Среднемесячная температура в апреле будет близка к норме, около +3… +5 градусов, а вот осадков ожидается несколько больше нормы. Май также не будет выделяться, средние температуры +10… +14 градусов, в июне +16… +18 градусов, — пояснили сотрудники Гидрометцентра России

Июль ожидается несколько отличным от нормы. Например, климатическая температура на севере республики прогнозируется выше нормы в +17… +20 градусов. По осадкам на большей части территории будет влажно, но на востоке республики выпадет особенно много дождей.

Август и сентябрь будут приближены к климатической норме. Синоптики на 72% уверены, что на большей части Башкирии в апреле–сентябре ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям.