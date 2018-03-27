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Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня в столице начнется с 2 апреля
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Прием заявок на участие в ярмарках выходного дня в столице начнется с 2 апреля 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: РИАМО
Желающие принять участие в столичных ярмарках выходного дня смогут подать заявки с 2 апреля 2018 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 9:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно», — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что в 2018 г. главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты». А на каждой ярмарке теперь появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы продавать урожай, выращенный на собственном огороде.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий уточнили, что заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru, зайти в каталог «Услуги», выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве». На время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика. Это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.
Кроме того, если нет возможности отправить заявку онлайн через mos.ru, можно обратиться за помощью в любой столичный офис «Мои документы», и там помогут сделать это. Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте.
Результаты отбора объявят 13 апреля до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальном сайте департамента торговли и услуг столицы, а также на портале ГБУ «Московские ярмарки».
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 Ещё 12 источников 
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