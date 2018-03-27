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Подать заявку на участие в ярмарках выходного дня в Москве можно будет с 2 апреля
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Подать заявку на участие в ярмарках выходного дня в Москве можно будет с 2 апреля 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прием онлайн-заявок на участие в ярмарках выходного дня в Москве начнется 2 апреля и продлится до 6 апреля. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, оставить заявку на mos.ru могут как юридические, так и физические лица.
"Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые места предоставляются бесплатно", — цитирует портал пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.
Главы фермерских хозяйств впервые получат 20% мест в группе товаров «овощи и фрукты». Кроме того, на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями, которые смогут продавать выращенный на своем огороде урожай.
Результаты отбора будут объявлены 13 апреля.
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