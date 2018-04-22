Тепло и дождливо: погода в Тюмени на следующую неделю

На грядущей неделе в Тюмени потеплеет, но солнце будет появляться редко — большую часть недели в городе будет дождливо.

— В понедельник, 23 апреля, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, а ночью температура опустится до 3 градусов. Будет идти небольшой дождь, ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, — рассказали синоптики. — Во вторник, 24 апреля, облачность будет переменной, пойдет небольшой дождь. Столбики термометров днем поднимутся до отметки в 8 градусов тепла, ночью похолодает до ноля градусов.

В середине рабочей недели, 25 апреля, синоптики прогнозируют дождь со снегом. В этот день воздух прогреется до 5 градусов. В четверг, 26 апреля, в городе будет пасмурно, но тепло — днем будет 8 градусов тепла, ночью — всего плюс 1.

В пятницу, 27 апреля, в Тюмени пойдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов.