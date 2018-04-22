Ещё
Тепло и дождливо: погода в Тюмени на следующую неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тепло и дождливо: погода в Тюмени на следующую неделю 

72.ru 43 минуты назад
Фото: 72.ru
На грядущей неделе в Тюмени потеплеет, но солнце будет появляться редко — большую часть недели в городе будет дождливо.
— В понедельник, 23 апреля, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, а ночью температура опустится до 3 градусов. Будет идти небольшой дождь, ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, — рассказали синоптики. — Во вторник, 24 апреля, облачность будет переменной, пойдет небольшой дождь. Столбики термометров днем поднимутся до отметки в 8 градусов тепла, ночью похолодает до ноля градусов.
В середине рабочей недели, 25 апреля, синоптики прогнозируют дождь со снегом. В этот день воздух прогреется до 5 градусов. В четверг, 26 апреля, в городе будет пасмурно, но тепло — днем будет 8 градусов тепла, ночью — всего плюс 1.
В пятницу, 27 апреля, в Тюмени пойдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов.
72.ru: последние новости
В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Тюменские автоинспекторы вновь устроят засаду, чтобы ловить всех пьяных водителей Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку253
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»400
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия102
США предложили лишить российского золота694
В Москве объявлено экстренное предупреждение5
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение