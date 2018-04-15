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Погода на следующую неделю в Тюмени: синоптики обещают снег
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Погода на следующую неделю в Тюмени: синоптики обещают снег 

72.ru 44 минуты назад
Фото: 72.ru
На следующей неделе в Тюмени установится плюсовая температура, но сопровождаться она будет осадками. Синоптики обещают кратковременный снег и дождь.
— В понедельник, 16 апреля, днем в городе воздух прогреется до 0 градусов, по ощущениям будет казаться, что на улице минус 7 градусов. Это связано с ветром, который будет достигать 6,5 метров в секунду. В этот день будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег, — рассказали синоптики. — Ночью температура воздуха опустится до минус 6. Во вторник, 17 апреля, в течение дня возможен небольшой снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла, ветер будет переменчивым, его скорость достигнет 2 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 5 градусов.
В среду, 18 апреля, в городе снова возможен небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 3 градуса, а ночью похолодает до минус 2 градусов. В четверг, 19 апреля, день обещает быть пасмурным, но бесснежным. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 1 градуса.
В конце рабочей недели, в пятницу 20 апреля, синоптики обещают, что в городе вновь пойдет снег и небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 4 градуса тепла, а ночью — 3 градуса с отметкой минус.
За рабочую неделю световой день станет длиннее на 23 минуты, и в пятницу он составит 14 часов 40 минут.
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