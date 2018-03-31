В Самарской области на выходных выпадет снег и пройдут дожди

В субботу, 31 марта в Самарской области , по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду, температура воздуха составит +2 -3 градусов Цельсия.

«В последний день марта на территории Средней Волги сохранится малооблачная и сухая погода. 1 апреля под влиянием атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, к понедельнику они прекратятся. Температура воздуха начнёт повышаться, в дневные часы до положительных значений», — сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на воскресение, 1 апреля, будет облачно, в большинстве районов пройдет умеренный и небольшой снег, скорость южного ветра не изменится, но похолодает до -3-8 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется до +3 -2 градусов Цельсия.

В ночь на понедельник, 2 апреля, в Самарской области сохранится погода выходных, а днем ветер изменит направление на юго-восточный и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, температура воздуха повысится до +1 +6 градусов, будет облачно и без осадков. Во вторник днем, 3 апреля в регионе потеплеет до +2-+7 градусов.