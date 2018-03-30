В Москве на Пасху пустят бесплатные автобусы до кладбищ

В христианской традиции верующие навещают могилы своих близких на Красную горку (следующее воскресенье после Пасхи, которая в этом году выпадает на 8 апреля). Но практика показывает, что люди начинают массово посещать кладбища, начиная с Вербного воскресенья (1 апреля) и на саму Пасху.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Мосгортранса, в общей сложности организуется 37 бесплатных маршрутов к семнадцати московским и пригородным кладбищам на все три ближайшие воскресенья. В зависимости от направлений, автобусы будут ходить с интервалами от 1 до 5 минут.

Кроме того, как сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, 1 и 8 апреля назначены дополнительные остановки рядом с кладбищами 42 электричкам по всем направлениям. Изменения отображаются в приложениях, а также на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

На личном транспорте подъехать к кладбищам в эти дни будет практически невозможно. Для обеспечения беспрепятственного проезда автобусов вводятся значительные ограничения движения, а также временные выделенные полосы.

Так, вокруг Востряковского кладбища будет перекрыта Рузская улица от Покрышкина до Коштоянца, Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской до Озерной улицы, а также улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.

Около Щербинского кладбища закроют Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до кладбища.

Для автобусов, отправляющихся на кладбища от станции метро «Речной вокзал», будет закрыта Фестивальная улица от Ленинградского шоссе до Смольной улицы.

Также перекроют проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади и Проектируемый проезд №5492 от улицы Фомичева до Планерной.

На Пятницком шоссе от МКАД до Барышиха будет работать временная выделенная полоса — все эти ограничения нужны для автобусов до Пенягинского и Митинского кладбищ.

Около станции метро «Домодедовская» закроют дублер Каширского шоссе от ул Маршала Захарова по направлению в область.

Очень много ограничений для обеспечения подъездов к Николо-Архангельским кладбищам. Так, будет закрыты Суздальская улица и улица Галины Вишневской от Городецкого улицы до Николо-Архангельского проезда, Проектирумый проезд № 326 от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского кладбища, а также Весняковская улица от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец — для того, чтобы автобусы могли подъезжать к станции метро «Выхино».

На севере для проезда к Перепечинскому кладбищу перекроют шоссе, ведущее к нему от деревни Шемякино. Также будет закрыто Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище.

Все ограничения будут действовать 1, 8 и 15 апреля с 06-00 до 16-00. Ряд перекрытий также введут и 17 апреля.

Бесплатные автобусные маршруты до городских и пригородных кладбищ

Николо-Архангельское

№ Э1 «Метро „Выхино“ — 2-й Московский крематорий»

№ 706, Э2 «Метро „Выхино“ — Николо-Архангельское кладбище»

№ Э5 «Метро „Новокосино“ — Николо-Архангельское кладбище»

Домодедовское

№ 510, Э1 «Метро „Домодедовская“ — Домодедовское кладбище»

№ Э2 «Деревня Колычево — Домодедовское кладбище» (от зоны парковки автомобилей)

Хованское

№ 600 «Метро „Теплый Стан“ — Хованское кладбище — Метро „Саларьево“

№ Э1 „Метро „Саларьево“ — Хованское кладбище“

№ Э2 „Метро „Теплый Стан“ — Хованское кладбище“

Митинское

№ 741, Э „Метро „Тушинская“ — Митинское кладбище“

Щербинское

№ 819 „Улица Академика Янгеля — Щербинское кладбище“

№ Э1 „Метро „Улица Академика Янгеля“ — Щербинское кладбище“

№ Э2 „Станция Щербинка — Щербинское кладбище“

№ Э3 „Улица Брусилова — Щербинское кладбище (от зоны парковки автомобилей)“

Востряковское

№ Э „Метро „Юго-Западная“ — Востряковское кладбище“

Перепечинское

№ 865, Э1 „Метро „Планерная“ — Перепечинское кладбище“

№ Э2 „Станция Сходня — Перепечинское кладбище“

Химкинское

№ Э „Метро „Речной вокзал“ — Химкинское кладбище“

№ Э2 „Метро „Планерная“ — Химкинское кладбище“

Долгопрудненское

№ Э1 „Метро „Речной вокзал“ — Долгопрудненское кладбище — Платформа Долгопрудная“

Котляковское

№ 150, 150э „Метро „Каширская“ — Котляковское кладбище — Платформа Чертаново“

№ 217, 217э „Метро „Кантемировская“ — Котляковское кладбище — 14-квартал Ленино-Дачного“

Кузьминское

№ Э „Метро „Рязанский проспект“ — Кузьминское кладбище — Метро „Кузьминки“

Люблинское

№ Э1 „Метро „Текстильщики“ — Люблинское кладбище“

№ Э2 „Метро „Люблино“ — Люблинское кладбище“

Зеленоградское Центральное

№ 1 „14-й микрорайон — Центральное кладбище“

№ 2, Э1 „Станция Крюково — Центральное кладбище“

Зеленоградское Северное

№ 20 „16-й микрорайон — Северное кладбище“

№ Э2 „Станция Крюково — Северное кладбище“

Алабушевское

№ 24 „Станция Крюково — Алабушевское кладбище“

Ракитки

№ 531э „Метро „Теплый Стан“ — Ракитки“