К субботе в столице потеплеет до плюс пяти

Облачно, местами небольшой снег, гололедица — такая погода ожидается в Москве в ближайшие два дня. По ночам еще будет морозно: в среду будет 8–10 ниже ноля, а в ночь на четверг температура опустится до минус восьми — минус 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют минус один — плюс один градус.

Потепление начнется в пятницу. 30 марта термометры покажут минус два — плюс три, а 31 марта — от нуля до плюс пяти градусов. В четверг и пятницу существенных осадков не обещают, и только в субботу они могут быть небольшими.

Все это время будут сохраняться условия для гололедицы. В такую погоду автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам стоит надевать удобную нескользящую обувь и двигаться осторожнее. Если без травмы все же не обошлось, сразу обращайтесь в больницу. Травмированную конечность надо зафиксировать с помощью шины, на руку можно сделать поддерживающую повязку, а чтобы снять отек и уменьшить боль, приложите к ушибу что-нибудь холодное.

Осторожно, гололед: советы пешеходам