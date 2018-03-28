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Две станции Большой кольцевой линии метро оформят по проектам московских архитекторов
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Две станции Большой кольцевой линии метро оформят по проектам московских архитекторов 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, дизайн станции «Нагатинский Затон» будет посвящен обитателям рек Московского региона и Нагатинского. Стены станции украсят панно из каменной мозаики с изображением крупных рыб. Вестибюль станции «Кленовый бульвар» вобрал в себя черты дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». Потолки станции украсит сетчатая керамика, входить в павильон пассажиры будут через купол. Всего в Большую кольцевую линию метро войдет 31 станция, ее протяженность составит 69 километров.
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