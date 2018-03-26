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Москвичи несут цветы и игрушки к зданию представительства Кемеровской области
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Москвичи несут цветы и игрушки к зданию представительства Кемеровской области 

RT на русском 1 час назад
Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области на Большой Таганской улице. В память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» жители столицы зажигают свечи.
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