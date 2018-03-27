Снегопад не повлиял на график движения поездов на Московской железной дороге 

Снегопад, пришедший в Московский регион, не повлиял на расписание движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования на Московской железной дороге (МЖД), говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику. В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снега. Мероприятия проходят в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению пассажирских и пригородных поездов. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный снег, температура может опуститься до минус 4 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ожидается выпадение около 4 миллиметров осадков, что составляет свыше 10% от месячной нормы осадков в марте.