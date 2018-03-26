Поезда встали на Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде

На Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена временно остановлено движение. Как сообщил корреспонденту ИА «В городе N» пресс-секретарь департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Сергей Кленов, в настоящее время на месте работают аварийные бригады.

Согласно информации, техническая неисправность возникла с поездом на станции метро «Буревестник».

«Аварийные бригады работают на месте и устраняют неполадки. Речь идет о минутах, не о часах», — пояснил Кленов.