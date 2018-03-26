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Поезда встали на Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде
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Поезда встали на Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена временно остановлено движение. Как сообщил корреспонденту ИА «В городе N» пресс-секретарь департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Сергей Кленов, в настоящее время на месте работают аварийные бригады.
Согласно информации, техническая неисправность возникла с поездом на станции метро «Буревестник».
«Аварийные бригады работают на месте и устраняют неполадки. Речь идет о минутах, не о часах», — пояснил Кленов.
Напомним, интимом в нижегородском метро заинтересовалась прокуратура.
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