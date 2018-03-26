Участок проезда Девичьего Поля перекроют в апреле для подготовки к параду 9 мая

Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля будет перекрыто в апреле 2018 г. в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая 2018 г. будет действовать 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 апреля с 7:00 до 9:30 на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным пер.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6:00 до 7:00 движение на указанном участке будет перекрываться 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23 и 25 апреля.