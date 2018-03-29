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Подмосковные парки отдыха готовят новые аттракционы и кафе к летнему сезону
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Подмосковные парки отдыха готовят новые аттракционы и кафе к летнему сезону 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье парки культуры и отдыха активно готовят к предстоящему летнему сезону новые аттракционы, точки общепита, общественные зоны и танцевальные площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Гостей ждут более 400 аттракционов, что почти на 50 больше, чем в прошлом году, 55 площадок для занятий воркаутом и 18 — для занятий скейтбордом, девять веревочных парков, 11 аттракционов «Колесо обозрения», 149 летних кафе и мобильных точек общественного питания, десять лодочных станций», — говорится в сообщении.
В парке культуры и отдыха «Елочки» городского округа Домодедово начнутся работы по созданию современной пляжной зоны «Бумеранг», включающие в себя освещение и укрепление береговой линии, монтаж специального паркета на пирсе, установка кафе, спасательной вышки.
«Для жителей и гостей Подмосковья продолжится реализация полюбившегося проекта «Летний кинотеатр». В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок (в 2017 году — 45 парковых площадок). Ожидается, что бесплатные кинопоказы в рамках проекта посетят около 65 тысяч зрителей (в прошлом году их посетили более 50 тысяч человек). Показы начнутся в мае и продлятся до конца сентября», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Также в мае, по словам министра, в парке культуры и отдыха городского округа Жуковский состоится открытие нового культурного проекта «Летний концертный зал». На протяжении летних месяцев коллективы и солисты Московской областной филармонии будут выступать в парках культуры и отдыха региона, представляя разнообразные концертные программы.
Косарева отметила, что работы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями запланированы в парках городского поселения Яхрома, городских округов Озеры и Реутов. На территории парка культуры и отдыха «Березовая роща» Дмитровского муниципального района установят уличную станцию для зарядки гаджетов, оборудуют площадки для игры в настольный теннис.
Кроме того, в парке культуры и отдыха «Пехорка» городского округа Балашиха в рамках первого этапа работ в 2017 году появились танцевальная площадка и роллердром. В рамках второго этапа весной-летом этого года планируется устройство спортивных площадок, навигации, зоны отдыха у воды, лодочной станции, станции вейкбординга, кафе.
Скейт-парк площадью 1,5 квадратных метров, фонтан и летний кинотеатр появятся в парке «200 лет Егорьевску» Дворца культуры имени Конина городского округа Егорьевск, плавающий фонтан и летний кинозал — в парке «Фабричный пруд» городского округа Реутов, детский веревочный парк, пункт проката спортивного инвентаря и площадка учебно-тренировочного комплекса — в парке «Покровский» города Хотьково городского округа Сергиев Посад.
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