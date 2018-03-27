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Остановку у метро «Гостиный двор» в Петербурге перенесли на новое место
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Остановку у метро «Гостиный двор» в Петербурге перенесли на новое место 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге остановку общественного транспорта, которая находится у станции метро «Гостиный двор», временно перенесли на новое место, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. Меры связаны с проведением аварийных работ у дома №60 по Невскому проспекту.
В течение четырех дней, с 27 по 30 марта, остановка «Станция метро „Гостиный двор“ будет располагаться у дома №54 по невскому проспекту. Там будут останавливаться троллейбусы №5 и №22, а также автобусы №3, №22 и №27.
В 16.00 30 марта, после завершения аварийных работ, остановка вернется на свое прежнее место.
Петербуржцев просят быть внимательными при планировании поездок на общественном транспорте.
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