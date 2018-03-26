Метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли из-за угрозы взрыва

Станция метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыта на проверку, сообщает пресс-служба городской подземки. Она не работает с 17.24 26 марта.

По предварительным данным. На станции обнаружили бесхозный предмет. В настоящее время для пассажиров недоступны «Гостиный двор» и переход на «Невский проспект».

Двери станции откроются после окончания проверки. Когда это произойдет — пока неизвестно.

Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров быть внимательными и не забывать в свои вещи на станциях, в вагонах и на эскалаторах. Каждая оставленная вещь останавливает работу метро на продолжительное время.