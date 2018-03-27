Леонид Печатников: Экзамен должен выявить лучших врачей

Традиционные дни открытых дверей пройдут в городских клиниках в апреле. О том, как развивается столичное здравоохранение, «ВМ» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

— Леонид Михайлович, как сейчас развивается программа «Московский врач»?

— Она стартовала в апреле прошлого года по инициативе мэра столицы Сергеем Собяниным . Это проект постдипломного образования и, что, на мой взгляд, самое главное, постдипломного тестирования на высокое качество подготовки медиков.

Это трудный экзамен, состоящий из трех частей — теста, практики и собеседования, во время которого эксперты из комиссии задают кандидату на получение статуса «Московский врач» дополнительные вопросы, рассматривают конкретные практические ситуации. Вся процедура экзамена приближена к зарубежным аналогам. Всего на данный момент 165 человек по 15 специальностям получили статус «Московский врач», а пробовали сдать экзамен как минимум в десять раз больше врачей. Но то, что медикам не удалось пройти тесты и собеседование, совсем не говорит о том, что они плохие врачи. Они просто пришли без предварительной подготовки, не повторив материал. Им действительно необходимо подтянуть свои знания. Ведь статус необходим, чтобы выявить лучших специалистов.

— Сейчас получить статус могут врачи по 15 специальностям. Будет ли этот перечень расширяться?

— Да, будет расширяться. Добавятся такие направления, как стоматология, онкология, гастроэнтерология, скорая медицинская помощь, клиническая лабораторная диагностика. Это непростой процесс: необходимо разработать тестовые вопросы, практические задания по каждой специальности. Все это должно проходит несколько проверок на уровне экспертного сообщества. К этому процессу привлечены ведущие медицинские вузы. Они получили гранты от правительства столицы , чтобы разрабатывать тесты.

— Кто может претендовать на этот статус?

— Любой врач, даже если он не работает в московской системе здравоохранения. Успешно сдав этот экзамен, специалист может претендовать на работу в одной из столичных клиник. Таким образом мы стараемся привлечь и хороших врачей из других регионов.

— А как обычному москвичу узнать, что у врача есть этот статус?

— Во-первых, каждый врач носит на халате специальный значок. Во-вторых, у него в кабинете весит диплом. При получении статуса мы выдаем им два варианта диплома, подтверждающего успешное прохождение тестирования — один небольшого формата, его можно хранить дома, а второй — большой в рамке, которые можно повесить в кабинете, чтобы пациент знал, что он пришел к доктору, который получил этот статус.

— Как известно, пациенты сейчас могут сами выбирать себе врачей. Не выросла ли нагрузка на тех, кто получил статус «Московский врач»?

— Потоки пациентов всегда были неравными, потому что сарафанное радио работает лучше, чем все средства массовой информации. Всегда у врачей была разная репутация, и когда мы предоставили больным возможность выбирать себе врача, в том числе и участкового, мы увидели, что это нагрузка распределяется неравномерно. Мы сегодня ориентируем главных врачей на то, чтобы и зарплата медицинских работников зависела от их нагрузки. На мой взгляд, это справедливо. Если говорить о нагрузке врачей со статусом «Московский врач», то пока не могу сказать, возросла ли она, потому что их пока мало. Отследить статистику посещаемости пока нет объективной возможности.

— Доступность медицины в столице растет?

— Количество госпитализаций в Москве растет из года в год, доступность стационарной помощи увеличивается. Если говорить о количестве приемов, то я не думаю, что мы должны стремиться к увеличению числа больных. Мы должны ориентироваться на интегральные показатели. Давайте возьмем другие цифры. По итогам 2017 года достигнут исторический минимум 9,5 процента смертности, а ожидаемая продолжительность жизни в столице по итогам прошлого года — это практически 78 лет. Москва — в числе мировых лидеров по темпам прироста продолжительности жизни.

— В своем обращении федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о реализации программы по онкологии. Какова роль Москвы в ней?

— Столица начала в ней участвовать задолго до послания президента. Сейчас можно говорить, что острота проблемы сердечно-сосудистых заболеваний в Москве снижается. По итогам двух месяцев 2018 года внутрибольничная летальность от инфарктов миокарда в городе составила 6,23 процента. Это рекордные цифры, которые превосходят многие страны старой Европы. К таким показателям стремятся во всем мире. Я не говорю, что мы в этой области решили все проблемы, но сделали ряд революционных шагов. Помимо инфарктной сети в Москве работает сеть инсультных центров. В городе в девяти центрах инсультной сети проводят операции тромбоэкстракции. Мы не просто растворяем тромбы, а удаляем их из сосудов головного мозга. Поэтому для нас онкология стала проблемой номер один уже довольно давно. Терапия онкологических патологий сегодня состоит их трех компонентов: хирургия, лекарственная терапия и лучевая терапия. В городе 70 процентов операций проводятся с применением лапароскопической техники, но сегодня все меньше онкологических заболеваний требуют вмешательства хирургов — это общемировая практика. Все более значительный вклад влечение онкологических патологий вносит лекарственная терапия. Сегодня в дополнение к обычной химиотерапии используются препараты таргетной и иммунотерапии. Они уничтожают раковые клетки, не уничтожая здоровые. И, конечно, большую роль в лечении играет лучевая терапия. И, если в хирургии и химиотерапии мы обеспечиваем большую часть наших потребностей, то доступность лучевой терапии необходимо повышать. Мы планируем предпринять ряд мер, направленных на увеличение парка медицинской техники для лучевой терапии в городе. Привлекаем и частных инвесторов. Тарифы ОМС уже вышли на уровень рыночных, и у представителей бизнеса есть возможность вкладывать в эту очень дорогостоящую технику. Главная задача — предоставить возможность получения полноценной лучевой терапии всем нуждающимся. Мы пока в этом отношении немного отстаем. Но в течение двух-трех лет это отставание ликвидируем. В Морозовской больнице уже началось строительство лучевого центра, где будет установлена, в том числе, и техника для протонной терапии. Я думаю, что в ближайшие годы, молодежь точно до этого доживет, мы будет говорить, что рак — не приговор. Рак будет излечим.