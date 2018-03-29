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Началось строительство объектов улично-дорожной сети для обслуживания пос. Северный
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Началось строительство объектов улично-дорожной сети для обслуживания пос. Северный 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Северный Вестник
Северный, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — дорогу для обслуживания пос. Северный построить к концу 2019 г. Чтобы выполнить поручение мэра, мы уже приступили к строительству объектов улично-дорожной сети для обслуживания пос. Северный. Предстоит построить более 6 км автомобильной дороги от Дмитровского шоссе до Проектируемого проезда №5557 вдоль Савеловского направления Московской железной дороги», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что проектом предусмотрено: строительство в общей сложности 6,16 км дорог, 12,32 км тротуаров, 1,9 км велодорожек, три пересечения в одном уровне: два — с дорогами районного значения, одно — с Долгопрудненским шоссе, строительство отстойно-разворотной площадки для пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс». Кроме этого предусматривается строительство 13 светофорных объектов и установка шумозащитных экранов. Для пешеходов будут оборудованы наземные регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы.
Новая автомобильная сеть улучшит транспортную доступность для жителей пос. Северный.
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