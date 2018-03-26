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В «Севастопольце» прошел конкурс экскурсоводов
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В «Севастопольце» прошел конкурс экскурсоводов 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В воскресенье во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» провели межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве».
25 марта в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» прошёл межрайонный этап городского конкурса «Путешествие по Москве». Школьники должны были разработать экскурсионные маршруты по трём номинациям: экскурсия по городу, экскурсия по краеведческому музею и электронный путеводитель по Москве. На конкурс представили 35 экскурсионных маршрутов. Особое внимание экспертов привлекли экскурсии-квесты. Победители конкурса примут участие в городском конкурсе экскурсий.
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