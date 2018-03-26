В «Севастопольце» прошел конкурс экскурсоводов

В воскресенье во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» провели межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве ».

25 марта в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы Дворец творчества детей и молодежи «Севастополец» прошёл межрайонный этап городского конкурса «Путешествие по Москве». Школьники должны были разработать экскурсионные маршруты по трём номинациям: экскурсия по городу, экскурсия по краеведческому музею и электронный путеводитель по Москве. На конкурс представили 35 экскурсионных маршрутов. Особое внимание экспертов привлекли экскурсии-квесты. Победители конкурса примут участие в городском конкурсе экскурсий.