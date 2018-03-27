Еще на одной станции в ЮЗАО установили бесшумные турникеты

Современные турникеты с высокими стеклянными створками появились на станции «Воробьевы горы» в ЮЗАО. Также новое обрудование установили на станциях «Улица 1905 года», «Перово» и «Краснопресненская». Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Новые турникеты работают плавно, бесшумно, быстро и безопасно. Это позволяет пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город. Кроме того, один из турникетов в линейке на каждой станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. В пресс-службе метрополитена уточнили, что на турникетах нового типа также предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

Как сообщалось ранее, в будущем планируется заменить все устаревшие турникеты в столичном метро на новые.