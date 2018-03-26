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Павильон «Макет Москвы» закроют со 2 по 16 апреля
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Павильон «Макет Москвы» закроют со 2 по 16 апреля 

Москва24 16 минут назад
Фото: Москва24
Павильон «Макет Москвы» будет закрыт со 2 по 16 апреля, там пройдет модернизация выстаовчного пространства. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как пояснил руководитель ведомства Сергей Левкин, планируется увеличить обзор макета со всех сторон по просьбе посетителей. Для этого видеостену перенесут в другую часть павильона. Дополнительно будет установлена информационная интерактивная фотогалерея. Она позволит рассмотреть участки макета в разных режимах освещения.
Посмотреть на макет столицы ежемесячно приходят более 11 тысяч горожан и гостей города. Всего павильон уже посетили более 70 тысяч человек, отметил Левкин.
В пресс-службе ведомства напомнили, что центр градостроительного развития Москвы располагается на Сиреневой аллее ВДНХ. Он занимает площадь 1,37 тысячи квадратных метров. Демонстрация городского макета является основнм назначением центра.
Макет аоздан на площади в 369 квадратных метров в масштабе 1:400. ТАм представлена центральная часть города: 19 тысячи 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами.
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