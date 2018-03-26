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Стало известно, на какой стадии строительства находится станция «Новокрестовская»
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Стало известно, на какой стадии строительства находится станция «Новокрестовская» 

Собака 20 минут назад
Фото: Собака
Станция петербургского метро «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию: технологический проем уже закрыли, смонтировали путевой рельс, скоро завершат монтаж контактного. 26 марта ход строительства проверил вице-губернатор Игорь Албин. Об этом он написал в своем Telegram.
Сейчас производится монтаж и испытания инженерных сетей. В последний день марта планируется подать на станцию постоянное напряжение.
«На поверхности территория освобождается от бытового городка и передается под благоустройство подрядчикам Комитета по строительству. На объекте практически круглосуточно работают 726 человек», — уточнили в пресс-службе.
«Новокрестовскую» и «Беговую» опробуют 29 апреля. Всего к маю в Петербурге планируют открыть сразу пять новых станций метро. Их открытие приурочено к проведению мундиаля. В непосредственной близости к стадиону находятся две новые станции — «Беговая» и «Новокрестовская», они дополнят Невско-Василеостровскую линию метро. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» (Южная) образуют Фрунзенский радиус. Ранее в Смольном обещали, что у петербургской подземки до 2030 года появится кольцевая линия метро. Позже в администрации города эти планы отложили на более поздний срок.
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