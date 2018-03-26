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Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
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Более 700 литров чая раздали у станций «Кузьминки» и «Выхино» за два дня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 700 литров чая раздали за два дня пассажирам у станций "Выхино" и "Кузьминки" московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в понедельник.
Ранее первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что пассажирам метро на юго-востоке Москвы, где на неделю закрыли три станции, начали раздавать горячий чай.
"В воскресенье 25 марта с 08.00 до 19.00 мы раздали пассажирам более 300 литров чая. Всего за два дня — 24 и 25 марта — было роздано более 700 литров чая", — сказал собеседник агентства.
Ранее в метро сообщили, что с 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 31 марта в 05.30.
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