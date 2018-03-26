У станции метро «Селигерская» появится парк с фонтанами и футбольным полем

В 2019 году территория около станции метро «Селигерская» превратится в зону отдыха — там планируют разбить парк с прудом, пляжем, фонтанами и футбольным полем. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на председателя комитета Константина Тимофеева.

По его словам, парк займёт площадь около 30 «квадратов» и будет окружен холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом, поле для футбола, волейбольная площадка, зона воркаута, а также пикниковая зона.

Территорию благоустроят в рамках реализации проекта строящегося сейчас жилого квартала, расположенного в районе ЗападноеДегунино по адресу Ильменский проезд, д. 14. Девелопером проекта является компания MR Group. (то)