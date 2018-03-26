Ещё
У станции метро «Селигерская» появится парк с фонтанами и футбольным полем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У станции метро «Селигерская» появится парк с фонтанами и футбольным полем 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В 2019 году территория около станции метро «Селигерская» превратится в зону отдыха — там планируют разбить парк с прудом, пляжем, фонтанами и футбольным полем. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на председателя комитета Константина Тимофеева.
По его словам, парк займёт площадь около 30 «квадратов» и будет окружен холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом, поле для футбола, волейбольная площадка, зона воркаута, а также пикниковая зона.
Территорию благоустроят в рамках реализации проекта строящегося сейчас жилого квартала, расположенного в районе ЗападноеДегунино по адресу Ильменский проезд, д. 14. Девелопером проекта является компания MR Group. (то)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Станция метро «Селигерская» открылась для пассажиров на Дмитровском шоссе На Дмитровском шоссе снесли незаконный автосервис и склад На станции МЦК «Лихоборы» поставят автомат с бутербродами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
16 стран высылают российских дипломатов385
США высылают российских дипломатов263
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно210
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Тест: Как спастись при пожаре34
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение