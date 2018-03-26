Ещё
Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт 

Мои Черемушки 43 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
Эскалатор в южном вестибюле станции метро «Ленинский проспект» закрыт. Его планируется открыть в мае 2018 года. При этом смежные эскалаторы продолжают работать штатно. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, один из трех эскалаторов станции временно выведен из эксплуатации для проведения плановых работ по капитальному ремонту. На протяжении ремонта эскалаторы сотрудники подземки выполнят большой объем работ: заменят направляющие наклона эскалатора, тяговые цепи и ступени; проведут ревизию электродвигателя, рабочего и аварийного тормозов.
«Срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50-60 лет при условии капитальных ремонтов каждые 10-15 лет. Работы по капитальному ремонту являются наиболее важными по своему значению. Такой ремонт не требует закрытия станции для проведения строительных работ, как при замене эскалаторов на новые», — сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Мои Черемушки: последние новости
Москвичи оценили бестурникетный транспорт столицы Весна в Москву придет на следующей неделе На Поклонной горе вновь заработают цветочные часы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
В Грозном горит многоэтажный дом106
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение87
Новый антироссийский шаг193
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»174
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение