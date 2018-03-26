Эскалатор на «Ленинском проспекте» закрыли на ремонт

Эскалатор в южном вестибюле станции метро «Ленинский проспект» закрыт. Его планируется открыть в мае 2018 года. При этом смежные эскалаторы продолжают работать штатно. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, один из трех эскалаторов станции временно выведен из эксплуатации для проведения плановых работ по капитальному ремонту. На протяжении ремонта эскалаторы сотрудники подземки выполнят большой объем работ: заменят направляющие наклона эскалатора, тяговые цепи и ступени; проведут ревизию электродвигателя, рабочего и аварийного тормозов.

«Срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50-60 лет при условии капитальных ремонтов каждые 10-15 лет. Работы по капитальному ремонту являются наиболее важными по своему значению. Такой ремонт не требует закрытия станции для проведения строительных работ, как при замене эскалаторов на новые», — сообщает пресс-служба Московского метрополитена.