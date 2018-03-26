Ещё
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект планировки промзоны «Медведково» утвердили в столице 

Москва24 8 часов назад
Фото: Агентство "Москва"
Почти 400 тысяч квадратных метров жилья и одну из самых больших школ в столице построят на месте промзоны "Медведково", сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
Как рассказал глава ведомства, планируется также возвести два детских сада и разбить сквер для жителей ближайших кварталов.
Отмечается, что под реорганизацию выделят участок площадью 39,31 гектара. Там снесут производственные здания ОАО "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций".
Школа, которую собираются построить на территориии бывшей промзоны рассчитана на 1,1 тысячи мест, ее площадь составит 21,29 тысячи квадратных метров. Детские садики построят на 300 и 220 мест. Кроме того, запланирован специализированный объект здравоохранения, заключили в пресс-службе, не уточнив его название.
Москва24: последние новости
Первый весенний звездопад москвичи смогут увидеть в выходные Апарт-отель на 220 номеров построят в Даниловском районе В центре Москвы отреставрировали детский приют начала XX века
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прилетел в Кемерово388
Для изгнания дипломатов США предложили выбор74
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ479
Исландия приостановила диалог с Россией366
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ194
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение