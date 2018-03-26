Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»

Проект планировки промзоны «Медведково» утвердили в столице

Почти 400 тысяч квадратных метров жилья и одну из самых больших школ в столице построят на месте промзоны "Медведково", сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина

Как рассказал глава ведомства, планируется также возвести два детских сада и разбить сквер для жителей ближайших кварталов.

Отмечается, что под реорганизацию выделят участок площадью 39,31 гектара. Там снесут производственные здания ОАО "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций".

Школа, которую собираются построить на территориии бывшей промзоны рассчитана на 1,1 тысячи мест, ее площадь составит 21,29 тысячи квадратных метров. Детские садики построят на 300 и 220 мест. Кроме того, запланирован специализированный объект здравоохранения, заключили в пресс-службе, не уточнив его название.