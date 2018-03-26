Строящаяся станция «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию

Строительство станции метро «Новокрестовская» идет по плану. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем Telegram-канале.

«Проверил ход строительства метро «Новокрестовская», — написал он. — Станция перешла в пусковую стадию».

По словам Албин, с 19 марта с «Приморской» на «Новокрестовскую» уже начали ходить хозяйственные поезда. На строящейся станции смонтированы эскалаторы, траволаторы и путевой рельс, практически завершен монтаж контактного рельса.

В апреле начнется монтаж лифтов для маломобильных граждан и будут завершены работы на кровле и на фасадах станционного павильона. Чтобы цель была достигнута в срок, на объекте почти круглые сутки работают 726 человек.

Двери станции откроются для пассажиров 29 апреля.