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Строящаяся станция «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию
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Строящаяся станция «Новокрестовская» перешла в пусковую стадию 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Строительство станции метро «Новокрестовская» идет по плану. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в своем Telegram-канале.
«Проверил ход строительства метро «Новокрестовская», — написал он. — Станция перешла в пусковую стадию».
По словам Албин, с 19 марта с «Приморской» на «Новокрестовскую» уже начали ходить хозяйственные поезда. На строящейся станции смонтированы эскалаторы, траволаторы и путевой рельс, практически завершен монтаж контактного рельса.
В апреле начнется монтаж лифтов для маломобильных граждан и будут завершены работы на кровле и на фасадах станционного павильона. Чтобы цель была достигнута в срок, на объекте почти круглые сутки работают 726 человек.
Двери станции откроются для пассажиров 29 апреля.
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