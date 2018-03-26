Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют для модернизации выставочного пространства

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ будет закрыт для модернизации выставочного пространства со 2 по 16 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В связи с имеющимися пожеланиями посетителей увеличить обзор макета со всех сторон, принято решение перенести видеостену в другую часть павильона, тем самым улучшив обзор градостроительного макета с балкона. Дополнительно будет установлена информационная интерактивная фотогалерея, благодаря которой можно будет подробно рассмотреть объекты макета в разных режимах освещения», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин

Более 11 тысяч москвичей и гостей столицы ежемесячно посещают павильон «Макет Москвы». Как уточнил Левкин, с момента открытия в конце сентября прошлого года, градостроительный центр посетило более 70 тысяч человек.