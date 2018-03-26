Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закроют для модернизации выставочного пространства 

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ будет закрыт для модернизации выставочного пространства со 2 по 16 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
«В связи с имеющимися пожеланиями посетителей увеличить обзор макета со всех сторон, принято решение перенести видеостену в другую часть павильона, тем самым улучшив обзор градостроительного макета с балкона. Дополнительно будет установлена информационная интерактивная фотогалерея, благодаря которой можно будет подробно рассмотреть объекты макета в разных режимах освещения», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Более 11 тысяч москвичей и гостей столицы ежемесячно посещают павильон «Макет Москвы». Как уточнил Левкин, с момента открытия в конце сентября прошлого года, градостроительный центр посетило более 70 тысяч человек.
Выставочный центр градостроительного развития Москвы располагается на Сиреневой аллее ВДНХ. Общая площадь центра составляет 1,37 тысячи квадратных метров. Основным назначением выставочного центра является экспонирование архитектурно-планировочного макета города Москвы. На площади в 369 «квадратов» в масштабе 1:400 представлена центральная часть города: 19843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами.