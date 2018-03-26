Один из центров «Мои документы» в ЮЗАО поменял адрес

Как сообщает « Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу «Моих документов», центр «Мои документы» в районе Котловка переехал. Теперь его можно найти по следующему адресу: Нахимовский проспект, дом 25А.

За переезд центра на портале «Активный гражданин» высказались 73 процента горожан. Напомним, ранее центр располагался на Нагорной улице, дом 15, корпуса 1-2.

Напомним, центры госуслуг работают во всех 125 районах столицы и двух районах Новой Москвы. Обслуживание клиентов ведется с 8 утра до 8 вечера, а флагманский офис открыт с 10 утра до 10 вечера. Все центры «Мои документы» работают без перерывов и выходных дней.