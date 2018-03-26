Ещё
На станции метро «Солнцево» завершена отделка колонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На станции метро «Солнцево» завершена отделка колонн 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
На платформе станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена закончены работы по отделке колонн на платформе. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«В ближайшее время строители приступят к монтажу декоративных панелей на стены», — сказал глава ведомства.
Станция метро «Солнцево» располагается в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней улицы Попутная.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение На станции метро «Солнцево» завершена отделка колонн появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Участок метро от «Некрасовки» до «Косино» откроют к Дню города Участок новой линии метро от улицы Новаторов до Коммунарки начнут строить летом Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
16 стран высылают российских дипломатов385
США высылают российских дипломатов263
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно210
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди132
Тест: Как спастись при пожаре34
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение