На станции метро «Солнцево» завершена отделка колонн

На платформе станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена закончены работы по отделке колонн на платформе. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«В ближайшее время строители приступят к монтажу декоративных панелей на стены», — сказал глава ведомства.

Станция метро «Солнцево» располагается в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней улицы Попутная.

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