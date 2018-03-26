На станции метро «Солнцево» в Москве завершили отделку колонн

Работы по отделке колонн завершили на платформе станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Андрей Бочкарев. «В ближайшее время строители приступят к монтажу декоративных панелей на стены. На поверхности станции «Солнцево» уже готовы входные павильоны. Их форма напоминает дачные или деревенские домики с двускатной крышей», — сказал руководитель департамента строительства Москвы

По его словам, особенность конструкций — наличие перфорированных застекленных отверстий, через которые будет проникать естественный свет.

«Солнцево» располагается в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней улицы Попутная. У станции два подземных вестибюля. Из-за особенностей рельефа местности длина эскалаторов в юго-западном вестибюле составляет 30 метров, а в северо-восточном — 25 метров.

«Солнцево» строится на участке желтой линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки». Здесь расположатся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».