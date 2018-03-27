В ТЦ пройдут противопожарные рейды

В московских ТЦ пройдут противопожарные рейды

«Мы в ближайшее время проверим торговые центры столицы на соблюдение правил противопожарной безопасности, готовность к чрезвычайной ситуации. Первыми планируем проверить два торговых центра — «Вешняки» и «Рио», — сказал координатор проекта Антон Акишин. В связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», активисты из движения «Безопасная столица» проведут противопожарные рейды в московских ТЦ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В сообщении отмечается, что данные торговые центры были выбраны из-за жалоб со стороны посетителей.