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В ТЦ пройдут противопожарные рейды
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В московских ТЦ пройдут противопожарные рейды 

Москва меняется 10 часов назад
Фото: Москва меняется
В связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», активисты из движения «Безопасная столица» проведут противопожарные рейды в московских ТЦ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Мы в ближайшее время проверим торговые центры столицы на соблюдение правил противопожарной безопасности, готовность к чрезвычайной ситуации. Первыми планируем проверить два торговых центра — «Вешняки» и «Рио», — сказал координатор проекта Антон Акишин.
В сообщении отмечается, что данные торговые центры были выбраны из-за жалоб со стороны посетителей.
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