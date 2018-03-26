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В Москве на Ленинградском из-за ДТП ограничено движение транспорта
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В Москве на Ленинградском из-за ДТП ограничено движение транспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Движение в сторону области ограничено после ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, проезд организован по двум встречным полосам, сообщили в понедельник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
ДТП на Ленинградском шоссе с грузовым транспортом (д. 123). Погибших нет. Движение в сторону области ограничено. Для проезда организовано движение по двум встречных полосам. Следуйте указаниям сотрудников ГИБДД. Объезжайте. pic.twitter.com/wj3fn7IhjH
— ЦОДД (@gucodd) 26 марта 2018 г.
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