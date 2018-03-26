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Апарт-отель построят в Даниловском районе
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Апарт-отель на 220 номеров построят в Даниловском районе 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Апарт-отель, рассчитанный на 220 номеров, построят в Даниловском районе столицы. Об этом сообщается на официальном портале Москомэкспертизы.
Здание возведут по адресу: Холодильный переулок, владение 2/6, строение 3. Ведомство уже согласовало проектную документацию для строительства.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, 12-этажный отель с двухуровневой подземной автостоянкой будет вмещать 221 номер. На первом этаже здания будут располагаться торговые и административно-офисные помещения. Одновременно там смогут остановиться 390 постояльцев.
На каждом этаже гостиницы оборудуют номера для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подземная автостоянка будет рассчитана на 70 машиномест. Там также будут места для транспорта маломобильных групп населения.
На прилегающей территории организуют плоскостные автостоянки. Там установят малые архитектурные формы, ограждения, фонари, а также высадят деревья и кустарники.
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